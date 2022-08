Nell’auto 4 dosi di cocaina, senza fissa dimora arrestato dai carabinieri

La persona, in Italia senza fissa dimora, è stato ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, d’intesa con la Procura della Repubblica di Perugia, è stato arrestato in flagranza di reato. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato, unitamente a 300 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.