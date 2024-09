Nell'area Euro scende il tasso di posti di lavoro vacanti - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre del 2024 il tasso di posti di lavoro vacanti è stato del 2,6% nell’area Euro, dato in calo sia rispetto ai tre mesi precedenti che allo stesso periodo del 2023. Lo rileva Eurostat, sottolineando che il tasso di posti vacanti è sceso anche nell’Unione europea. I tassi più elevati sono stati registrati in Belgio, Paesi Bassi e Austria, i più bassi in Romania, Bulgaria, Polonia e Spagna. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, il tasso di posti vacanti è aumentato in sei Stati membri, è rimasto stabile in tre ed è diminuito in diciotto. L’aumento maggiore è stato osservato in Grecia, mentre le maggiori diminuzioni sono state registrate in Germania, Austria e Svezia.

fsc/mrv