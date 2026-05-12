 "Nella Terra la Caccia", al via il nuovo programma TV Federcaccia - Tuttoggi.info

“Nella Terra la Caccia”, al via il nuovo programma TV Federcaccia

Redazione

“Nella Terra la Caccia”, al via il nuovo programma TV Federcaccia

Mar, 12/05/2026 - 12:38

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Al via “Nella Terra la Caccia – Dove la passione incontra l’ambiente”, la nuova produzione televisiva firmata Federcaccia, in onda in Umbria sul canale 12 del Digitale Terrestre GREENVENTURE e in tutta Italia in streaming sul web, tramite App Mobile e su Smart TV.

“Un appuntamento imperdibile dedicato al racconto della nostra identità, alla gestione del territorio e al legame indissolubile tra l’attività venatoria e la tutela della natura” annuncia Federcaccia Umbra in una nota indirizzata ai presidenti di Sezione, dirigenti e in generale a tutti i cacciatori.

Il primo appuntamento, con la puntata d’esordio, è per mercoledì 13 maggio alle ore 21:00. Con prima replica giovedì 14 maggio alle ore 14:00.

Gli ospiti della prima puntata

Per inaugurare questo nuovo spazio di approfondimento, in studio i massimi vertici di Federcaccia, per un confronto diretto sulle sfide presenti e future della caccia in Italia e in Umbria:

  1. Massimo Buconi – presidente Nazionale Federcaccia
  2. Maurizio Lorenzini – presidente Regionale Federcaccia Umbria
  3. Carmelo Pata – vice presidente vicario Regionale
  4. Fausto Bellafante – segretario Regionale

“Questa trasmissione – viene spiegato nella comunicazione in cui si invitano tutti i tesserati e gli appassionati a sintonizzarsi per sostenere la voce della caccia umbra e nazionale – nasce per dare voce a chi vive la terra ogni giorno, per spiegare il valore del nostro impegno ambientale e per difendere, con i fatti, la nostra cultura”.

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