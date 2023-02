Nella manica della giacca 11 dosi di cocaina, arrestato 32enne - Tuttoggi

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto la cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi e la somma in denaro di 120 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente era stato abilmente occultato nella manica del pesante giubbotto invernale che il 32enne aveva addosso, ma non è sfuggito alla minuziosa perquisizione dei militari.

Condotto in caserma, in accordo con la Procura della Repubblica di Perugia il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza poiché ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, ex art. 73 D.P.R. 309/1990. Denaro e stupefacente sono stati sottoposti a sequestro, in attesa di determinazioni della competente Autorità Giudiziaria. A seguito del processo per direttissima l’arresto è stato convalidato e per il giovane è stato disposto l’obbligo di dimora.