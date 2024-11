Nel weekend tornano le Fiere di San Florido con 230 espositori | Domenica anche Retrò e negozi aperti - Tuttoggi.info

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre tornano le Fiere di San Florido nel centro storico di Città di Castello. Un appuntamento con la tradizione e l’identità profonda della comunità tifernate, che si stringe attorno ai suoi patroni con un piacevole momento di ritrovo e condivisione che si tramanda da generazioni.

Ad accogliere i visitatori nelle piazze e nelle vie dentro e fuori le mura urbiche saranno circa 230 espositori, con una variegata offerta merceologica. La passeggiata nel cuore della città sarà ancora più ricca nella giornata di domenica, perché alle Fiere di San Florido si aggiungeranno non solo l’apertura straordinaria dei negozi del centro storico, ma anche l’edizione di novembre di Retrò, che si terrà in piazza Garibaldi con la partecipazione di circa 100 antiquari, rigattieri, collezionisti e hobbisti.

“Dopo i grandi eventi nazionali che hanno inaugurato l’autunno di Città di Castello senza soluzione di continuità – ha fatto sapere l’assessorato al Commercio e Turismo – arriva un altro weekend che permetterà ad un pubblico di tutte le età, nel periodo della festa patronale, di vivere giornate intere nel nostro centro storico, tra tanti interessi e curiosità. Un ideale trampolino di lancio per il ‘Natale in città’, la carrellata di eventi con cui trascorreremo le prossime festività nel segno del divertimento e novità, che quest’anno inizierà prima, il 30 novembre”.

Da venerdì 15 novembre le Fiere di San Florido abbracceranno il centro storico portando gli ambulanti in una vasta area che comprenderà via XI Settembre, piazza Raffaello Sanzio, via Angeloni, largo Gildoni, piazza Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Fanti, corso Cavour, piazza Gabriotti, viale Sauro (da via Sant’Andrea alla rotatoria di via Diaz), largo Santa Veronica, via Diaz, via della Barca (dove sarà disponibile per la sosta il parcheggio adiacente), il parcheggio dello stadio Bernicchi e viale Europa, fino all’altezza dell’impianto di distribuzione dei carburanti.

I visitatori potranno scegliere tra gli stand di 62 operatori dell’abbigliamento, 14 della categoria accessori, 51 degli alimentari, 20 dei dolciumi, 8 ambulanti di biancheria e complementi d’arredo, 14 di casalinghi, 11 di calzature, 7 di ferramenta e uno con gli animali. Lungo l’itinerario si disporranno anche stand del mondo di associazionismo (3), scuola (uno dell’IIS Patrizi Baldelli Cavallotti), articoli dimostrativi (2), hobbisti (6), espositori di auto, macchine agricole e caminetti (3), artigiani (4) e produttori agricoli (1).

Le fiere accoglieranno anche due aree speciali: quella riservata al mercato dell’artigianato e dei prodotti tipici, con 15 espositori in piazza Gabriotti, e quella dell’animazione e dei giochi per bambini, in piazza Fanti.