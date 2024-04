Nel weekend spazio al gioco, LudiKastello torna e festeggia i suoi primi 10 anni - Tuttoggi.info

Sabato 20 e domenica 21 aprile alla Biblioteca Carducci la manifestazione dedicata a giochi da tavolo e di ruolo, miniature e carte collezionabili

E’ giunta al suo decimo anno LudiKastello, la manifestazione dedicata ai giochi da tavolo, miniature, giochi di ruolo e carte collezionabili, organizzata dall’Associazione Ludica Peter Pan Città di Castello, che avrà luogo alla Biblioteca Carducci sabato 20 e domenica 21 aprile con ingresso gratuito.

Quest’anno tema principale sarà “L’isola che non c’è”, non solo per celebrare Peter Pan e dintorni ma anche per sottolineare “l’eterna giovinezza” di questa due giorni, sempre presa d’assalto da migliaia di nerd, curiosi e appassionati di questo mondo. In entrambi i giorni la Biblioteca Carducci aprirà le sue porte per 9 ore no stop – dalla 10 alle 19 – a tutti i giocatore e ai semplici visitatori.

Il gioco di ruolo, anche quest’anno, sarà denso di one shot di autori e titoli in anteprima. Le sessioni sono circa una sessantina, suddivise sui due giorni della manifestazione (tendenzialmente due slot 10-13 e 15-18). Tanti i giochi da provare: Dungeons & Dragons, Il Richiamo di Cthulhu, Forbidden Lands, Mörk Borg, The Black Hack, Sine Requie e tanti altri.

Tra gli eventi del denso programma ci saranno: Cinquant’anni del Cubo di Rubik, con una challenge di Speed Cube per tutta la durata di Ludikastello, dove il più veloce di ogni giornata riceverà un premio a tema; Giochi de ‘na volta, vero e proprio torneo dove le sfide si basano su giochi antichi che utilizzano legno, cordini e dischetti in cui per vincere sono necessari equilibrio, pazienza e coordinazione; La Bottega Del Coboldo (mercatino giochi usati) con pozioni magiche, anelli accumula incantesimi e… cianfrusaglie!; Retrogaming e consolle, una vera e propria sala giochi con possibilità di giocare a vecchie glorie, dalle 10 alle 19 di entrambi i giorni; Robotica in action (dalle 10.30 alle 18 di domenica).

Sarà anche presente l’evergreen Forza il Forziere, iniziativa che vede coinvolto anche il Consorzio Pro Centro in una “caccia al tesoro” rivisitata attraverso una mappa digitale realizzata appositamente per l’evento. Clicca qui per ulteriori informazioni, programma completo Ludikastello e prenotazione sessioni di gioco.