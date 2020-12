Nel terzo trimestre rimbalzo del Pil - Tuttoggi

Rimbalza il Prodotto Interno Lordo nel terzo trimestre del 2020, ma su base annua è ancora in netto calo. Secondo i dati Istat, il Pil è infatti aumentato del 15,9% rispetto al trimestre precedente ed è diminuito del 5% nei confronti del terzo trimestre del 2019. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -8,3%. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna risultano in crescita, soprattutto gli investimenti fissi lordi e le esportazioni. Più contenuto l’aumento dei consumi.

sat/mrv/red