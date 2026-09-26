Nel Reggino scoperta una piantagione di canapa indiana, sequestrate 300 piante - Tuttoggi.info

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Nel Reggino scoperta una piantagione di canapa indiana, sequestrate 300 piante

ItalPress

Nel Reggino scoperta una piantagione di canapa indiana, sequestrate 300 piante

Sab, 26/09/2026 - 11:04

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REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È tra la fitta vegetazione delle Preserre Calabresi, in luoghi difficilmente accessibili e lontani dalle principali vie di comunicazione, che i Carabinieri continuano a cercare le piantagioni destinate ad alimentare il mercato illecito degli stupefacenti. Un’attività capillare che ha interessato anche i territori più impervi della Locride e che ha portato all’individuazione e alla distruzione di oltre 2.300 piante di canapa indiana. Un’azione che vede impegnati quotidianamente i militari delle Stazioni e delle Compagnie dell’Arma, affiancati dalle specialità in grado di operare anche nei contesti più difficili. È in questo scenario che si inserisce l’ultima operazione condotta a Gioiosa Ionica, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il fondamentale supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria” e dell’8^ Nucleo Elicotteri, hanno individuato una nuova piantagione di canapa indiana. Circa 300 piante, rigogliose e in pieno stato vegetativo, erano state messe a dimora in due distinte piazzole, completamente nascoste dalla fitta vegetazione che caratterizza i versanti collinari delle Preserre. vbo/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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