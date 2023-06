Nel Ravennate le piattaforme Eni habitat ideale per la cozza selvaggia - Tuttoggi.info

Sviluppo produttivo e protezione del mare possono coesistere in armonia: l’esempio arriva dalla Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna, prodotto gastronomico tipico del territorio che cresce liberamente tra i piloni delle piattaforme Eni, veri e propri atolli artificiali, ampie aree protette dove la pesca non è consentita e dove prorompe la biodiversità. In occasione della Festa della Cozza Selvaggia Eni ha organizzato un’escursione in motonave alla piattaforma Porto Corsini Mare Ovest-C per osservare i pescatori impegnati nella raccolta a mano.

