Oltre mezzo milione di occupati in più in Italia nel primo trimestre. Lo rileva l’Istat, sottolineando come sia l’ottavo trimestre consecutivo a far registrare un aumento tendenziale. Rispetto ai primi tre mesi del 2019, il valore del tasso di occupazione è superiore di 2,4 punti, evidenziando una ripresa che tuttavia non è stata di pari intensità per tutti.

