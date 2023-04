Nel negozio un lavoratore straniero irregolare, doppia denuncia

I controlli dei carabinieri in un esercizio di Castiglione del Lago

Denunciato il datore di lavoro e lo straniero irregolare che aveva messo nel negozio senza contratto. Questo l’esito del controllo effettuato dai carabinieri di Castiglione del Lago in un negozio di ortofrutta del luogo.

All’interno dell’esercizio i carabinieri hanno trovato un ventenne di origini straniere, irregolare sul territorio italiano, intento nell’attività di vendita al dettaglio alla clientela. I successivi accertamenti amministrativi svolti anche nei confronti del titolare del negozio, anch’egli di origini straniere e già noto alle forze di polizia, hanno permesso di accertare l’assenza di un regolare rapporto di impiego.

Per questi motivi il titolare della rivendita di ortofrutta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia, poiché ritenuto presunto responsabile del reato di “impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno”. Mentre il presunto lavoratore irregolare è stato deferito per l’ipotesi di “ingresso illegale nel territorio dello Stato” e successivamente accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia per l’adozione dei provvedimenti di competenza.