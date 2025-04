MILANO (ITALPRESS) – Nuova vita a Pioltello per il condominio Cimarosa1, grazie a un progetto pilota di rigenerazione urbana e sociale che ha avuto il contributo di Intesa Sanpaolo. La Prefettura ha coordinato dedicati tavoli di lavoro per condividere con i soggetti interessati gli interventi da mettere in campo, che hanno visto la collaborazione del gruppo bancario, del Tribunale di Milano e del Comune di Pioltello.

