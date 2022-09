Questa settimana Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, torna con il “T-Ossigeno”, la rubrica che parla di ambiente, natura e animali per raccontare una notizia positiva e una negativa legata all’ambiente. In Liguria sono stati avvistati dei cetacei mentre in Giappone il turismo sta minacciando una rara specie di gufo pescatore.

