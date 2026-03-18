 Nel Lazio torna "Un Consiglio in salute" per la prevenzione - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Nel Lazio torna “Un Consiglio in salute” per la prevenzione

ItalPress

Nel Lazio torna “Un Consiglio in salute” per la prevenzione

Mer, 18/03/2026 - 21:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Puntare sulla prevenzione e sulla medicina del territorio. Con questo obiettivo il 21 e 22 marzo si aprono ai cittadini le porte del Parco della Pace di Roma nell’ambito di “Un Consiglio in salute”. A parlarne è il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma intervistato dall’Italpress. “Apriamo le porte del Parco della Pace ai
cittadini” innanzitutto per promuovere una “nuova cultura della salute, che non viene curata soltanto dentro le corsie degli
ospedali, ma preventivamente con screening e innovazione, corretti stili di vita ed una sana alimentazione”, afferma Aurigemma.
mgg/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!