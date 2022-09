Nel garage 54 kg di droga e 30mila euro: arrestato 20enne

La perquisizione è stata poi estesa nel garage, dove sono stati trovati, confezionati in panette, ovuli e cilindri, di 52 kg di hashish e circa 2 kg e mezzo di marijuana, nonché di due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e materiale per il confezionamento. In una delle valigette con la droga sono stati trovati anche 30mila euro in contanti.

La droga, se immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato ricavi per oltre mezzo milione di euro.

Alla luce del quadro probatorio acquisito, il 20enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del pm di turno presso la locale Procura della Repubblica, e portato al carcere di Capanne per le successive attività di convalida.