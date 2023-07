Nel bar c'erano 2 lavoratori irregolari, denunciati i titolari e attività sospesa - Tuttoggi.info

Il bilancio delle attività dei carabinieri di Città della Pieve e Castiglione: chiuso bar con lavoratori irregolari e denunciato automobilista ubriaco

Nel bar (che svolge anche attività di ristorazione) c’erano due lavoratori risultati irregolari: per questo due giovanissimi imprenditori sono stati denunciati a piede libero. Il locale, situato nel lungolago del Trasimeno, è stato oggetto di un controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve e della stazione di Castiglione del Lago insieme al personale del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas nel fine settimana scorso.

Durante le verifiche in materia di sicurezza sono emerse presunte violazioni, in particolare la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti. Sono state dunque elevate ammende per un totale di 1.228,51 euro, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Inoltre, sono state riscontrate anche gravi violazioni in materia di igiene e sicurezza, con altre 2.500 euro di sanzioni elevate. I due legali rappresentanti dell’attività – un 23enne ed un 25enne – sono stati denunciati a piede libero.

Sempre i carabinieri della Compagnia pievese hanno denunciato un automobilista 45enne. Nello specifico l’uomo, dopo aver autonomamente causato un sinistro stradale andando a collidere contro una vettura in sosta a bordo strada, è stato sorpreso con tasso alcolemico paria 1.90 gr/L. La patente di guida gli è stata immediatamente ritirata ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

Infine, nel corso del servizio di controllo, sono state identificate 87 persone (delle quali 11 già note alle Forze di Polizia), e sottoposti a controllo 23 veicoli e sono stati segnalati, alle competenti prefetture, due giovani di ventuno e ventidue anni, trovati rispettivamente in possesso di 4,5 gr di “hashish” e 1,0 gr di “cocaina”.