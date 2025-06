Nel 2025 morti 155 pedoni, 18 solo a Roma - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Sono 155 i pedoni morti dal 1° gennaio 2025, con 102 maschi e 53 femmine, di cui ben 78 avevano più di 65 anni, la metà del totale. Sono stati 43 i decessi a gennaio, 31 a febbraio. A marzo 32 vittime. Ad aprile 19, con un trend in calo rispetto al 2024, quando in tutto il mese furono 24. Maggio chiude con 22 decessi, con tendenza in calo rispetto al maggio 2024 quando furono 36. Otto i decessi all’8 giugno. Complessivamente nei primi 5 mesi dell’anno 2025 sono deceduti 147 pedoni, a fronte dei 169 dell’anno precedente, con un calo del 12%. Sono i dati dell’Osservatorio Pedoni Asaps – Sapidata. Nel 2023 sono morti 485 pedoni, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminare Asaps del 2024 ha portato 475 decessi sulle strade italiane.

In testa per numero di decessi c’è il Lazio (27 di cui ben 18 a Roma), poi la Lombardia con 23. Seguono la Campania e l’Emilia Romagna con 13, e Sicilia con 11. Gli investimenti mortali avvenuti sulle strisce pedonali sono stati complessivamente 72 dal 1° gennaio. Nell’ultima settimana 7 i decessi tra gli utenti più vulnerabili. Dodici gli episodi di pirateria contati da Asaps da inizio anno, con il conducente fuggito dopo aver investito il pedone.