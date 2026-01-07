Nel 2025 mercato delle due ruote a doppia velocità - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Bilancio a doppia velocità nel 2025 per il mercato italiano delle due ruote. I dati annuali sulle immatricolazioni diffusi da Confindustria ANCMA raccontano un settore che tiene nel complesso, ma con dinamiche molto diverse al suo interno.

A trainare la domanda sono ancora una volta gli scooter, che chiudono l’anno in crescita del 5,5%, mentre le moto registrano una brusca frenata, con un calo superiore al 19%. Nel complesso, tra ciclomotori, scooter e moto, il mercato segna una flessione del 7,5% rispetto al 2024, fermandosi a poco più di 345 mila veicoli immatricolati. Un dato che va però letto anche in prospettiva: il confronto con il 2023, anno privo di effetti distorsivi, restituisce un saldo ancora positivo, grazie soprattutto al forte recupero degli scooter. A pesare sui numeri del 2025 è soprattutto l’effetto fine serie Euro 5. Nel dicembre 2024, infatti, si era registrato un vero e proprio boom di immatricolazioni, il migliore dal 2011. Un confronto che rende inevitabile il crollo dell’ultimo mese del 2025: a dicembre le vendite scendono di oltre il 62%. Guardando ai singoli segmenti, i ciclomotori continuano a soffrire e perdono quasi un terzo del mercato. Gli scooter si confermano invece il vero motore delle due ruote, mentre le moto restano in difficoltà. In calo anche l’elettrico, sia nelle due ruote sia nei quadricicli, con l’unica eccezione dei modelli elettrici a quattro ruote, che riescono a contenere le perdite grazie agli incentivi. Un mercato, quindi, che cambia volto e cerca un nuovo equilibrio.

gsl