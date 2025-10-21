 Nel 2024 turismo record nell’UE - Tuttoggi.info
Nel 2024 turismo record nell’UE

ItalPress

Nel 2024 turismo record nell'UE

Mer, 22/10/2025 - 00:03

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo europeo ha raggiunto un nuovo traguardo nel 2024, con oltre 3 miliardi di notti trascorse nelle strutture ricettive, in crescita del 2,7% rispetto al 2023. Si tratta del livello più alto mai registrato, segno della piena ripresa del settore dopo gli anni di crisi pandemica. La maggior parte dei pernottamenti è avvenuta in hotel e strutture simili, seguiti da appartamenti e case vacanza e da campeggi e aree per veicoli ricreazionali. Tra i Paesi membri, Cipro e Malta guidano la classifica della crescita, seguiti a distanza dalla
Lettonia. In controtendenza solo Finlandia e Francia, mentre Belgio e Svezia mostrano dati stabili. Oltre la metà delle notti è stata trascorsa da turisti domestici, mentre il 48% ha riguardato viaggiatori internazionali, in gran parte provenienti da altri Paesi UE. Tra i visitatori extraeuropei spiccano quelli dal Nord America, seguiti da Asia e America Latina.

gsl

