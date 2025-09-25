 Nel 2024 record di operatori umanitari uccisi nel mondo - Tuttoggi.info
Nel 2024 record di operatori umanitari uccisi nel mondo

ItalPress

Nel 2024 record di operatori umanitari uccisi nel mondo

Gio, 25/09/2025 - 21:03

NEW YORK (ITALPRESS) – Nel 2024 32 donne e uomini della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa sono stati uccisi nel mondo. Nel 2025 siamo già arrivati a 17.
Il 2024 è stato l’anno in cui più operatori umanitari hanno trovato la morte durante lo svolgimento della loro attività, più della metà a Gaza, ma anche in Sudan, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo.
Stefano Vaccara ha intervistato per l’Italpress Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale Croce Rossa.
