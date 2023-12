ROMA (ITALPRESS) – Il Prodotto interno lordo italiano crescerà dello 0,7% sia nel 2023 che nel 2024, in rallentamento rispetto al 2022. Nel biennio, l’aumento del Pil verrebbe sostenuto principalmente dal contributo della domanda interna, a fronte di un contributo della domanda estera netta in terreno negativo nel 2023 e nullo nel 2024. E’ quanto prevede l’Istat nel rapporto “Le prospettive per l’economia italiana nel 2023-2024”.

sat/gsl