fsc/sat/gsl

Nel 2022 sono nate in Italia solo poco più di 89 mila “vere” nuove imprese, il 10,6% in meno rispetto all’anno precedente e in calo anche sul 2019, quando per la prima volta si è invertito un trend positivo che durava dal 2013. A dirlo è lo studio “Le imprese nate nel 2022 e il contributo economico delle start-up” condotto da Cerved.