Nei ristoranti McDonald's sbarca la "Salvaeuro Wallet Dance” - Tuttoggi.info

ItalPress

Nei ristoranti McDonald’s sbarca la “Salvaeuro Wallet Dance”

Gio, 18/09/2025 - 18:03

MILANO (ITALPRESS) – Da Milano alla Calabria e alle isole, la “Salvaeuro Wallet Dance” si sta diffondendo lungo la penisola, da un McDonald’s all’altro. Il primo flashmob è partito da Assago: all’ora di pranzo lo staff ha popolato la sala e coinvolto i clienti per seguire la musica e i clienti sono stati coinvolti nella divertente “Salvaeuro Wallet Dance”, ideata e guidata dal coreografo di fama internazionale Carlos Diaz Gandia, ambassador della campagna di McDonald’s.

f03/fsc/gtr
(Video in collaborazione con McDonald’s Italia)

