Negozi aperti ed eventi, a Umbertide tornano i "Venerdì sera in centro" - Tuttoggi

Dal 25 giugno, per tutti i venerdì della stagione estiva (dalle 21 alle 23) il cuore della città si anima con musica e shopping



Shopping, eventi e socialità in piena sicurezza, nel cuore di Umbertide, per tutti i venerdì estivi. Torna per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con “Venerdì sera in centro”, iniziativa organizzata dall’associazione commercianti “Don Chisciotte” e patrocinata dal Comune.

Dal 25 giugno – e per tutti i venerdì della stagione estiva – dalle 21 alle 23, gli esercizi commerciali del centro storico resteranno aperti e saranno organizzate, nel corso delle settimane, eventi musicali e di intrattenimento nel totale rispetto delle regole anti contagio.

Tutto questo al fine di rivitalizzare ulteriormente l’area interessata dall’iniziativa, per favorire le attività produttive e far conoscere la vivacità del commercio umbertidese ai turisti che si recano in città in questo periodo dell’anno.

L’Amministrazione comunale, inoltre, si farà carico della spesa Siae nel momento in cui dai commercianti saranno organizzati eventi musicali che, come affermano gli organizzatori, avranno luogo a partire da metà luglio.