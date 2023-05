Negli Usa hanno deciso di posticipare l’ingresso a scuola di un’ora per far dormire di più gli studenti. Questa decisione è stata presa dopo il numero crescente di ragazzi che soffrono di tristezza e depressione. Gli speaker di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ne parlano in questo nuovo servizio. fsc/gtr