Negli ospedali bulgari “si insegna” la medicina tradizionale cinese - Tuttoggi.info

SOFIA (BULGARIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Si è concluso ieri un programma di formazione di dieci giorni sulla medicina tradizionale cinese (MTC) in Bulgaria, che ha previsto un corso intensivo presso un ospedale di Sofia e conferenze pubbliche e sessioni dimostrative nelle sette maggiori città del Paese.

A segnare la conclusione del programma, si è tenuta una cerimonia di consegna degli attestati ai quasi 50 partecipanti al corso intensivo presso l’Ospedale generale “St. Sofia” della capitale.

Nell’ospedale, nove esperti cinesi di MTC sono stati invitati a illustrare le teorie fondamentali della disciplina e le tecniche diagnostiche e terapeutiche, tra cui l’agopuntura, il massaggio tuina e la digitopressione auricolare mediante semi. Hanno inoltre tenuto conferenze e dimostrazioni sulle pratiche della MTC per la tutela della salute e per il benessere, nonchè sulle relative applicazioni cliniche.

L’ambasciatrice cinese in Bulgaria Dai Qingli ha dichiarato durante la cerimonia che il corso ha stabilito nuovi record rispetto agli ultimi anni per numero di esperti di MTC in visita e di partecipanti bulgari, per numero di visite e attività svolte nelle diverse località, nonchè per quanto riguarda il numero di partecipanti alle lezioni.

Sottolineando che la delegazione cinese ha instaurato eccellenti rapporti di collaborazione con istituzioni e personale provenienti da varie regioni della Bulgaria, Dai ha affermato che i risultati dell’iniziativa hanno dimostrato il potenziale e le prospettive di scambio e cooperazione tra i due Paesi nel campo della MTC.

Miglena Mihova, direttrice generale dell’Ospedale generale e membro del consiglio direttivo dell’Associazione degli ospedali bulgari, ha dichiarato che la presentazione di casi clinici specifici e le esercitazioni pratiche svolte durante il corso hanno offerto una preziosa opportunità per lo scambio di esperienze e per un approfondito dibattito professionale.

Ha inoltre ringraziato gli esperti cinesi di MTC per aver condiviso le proprie conoscenze e per la loro volontà di instaurare legami professionali tra Bulgaria e Cina.

Nel corso dei dieci giorni si sono inoltre tenute conferenze pubbliche e sessioni dimostrative a Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Stara Zagora, Ruse e Pleven, richiamando quasi 770 persone.

Il programma sulla medicina tradizionale cinese è stato patrocinato dall’Agenzia cinese per la cooperazione internazionale allo sviluppo e dal ministero cinese del Commercio, e organizzato congiuntamente dall’Istituto di ricerca di Pechino sulla MTC e sui materiali medicinali e dall’Ospedale di medicina tradizionale cinese di Pechino, affiliato alla Capital Medical University.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-