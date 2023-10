Neanche il drone ha trovato il gatto di Frassica: “Stiamo cercando Hiro casa per casa”

L'attore assicura: "Chi ci dà informazioni riceverà una bellissima ricompensa"

Neanche il drone, utilizzato da personale specializzato nella ricerca di animali, ha potuto trovare il gatto di Nino Frassica, Hiro, scappato ormai da due settimane dall’abitazione utilizzata dall’attore durante le riprese di Don Matteo.

“Al 99% il gatto non è in superficie a Spoleto” dice l’esperto. “La nostra paura è che qualcuno possa averlo in casa” scrive sui social l’attore. Che in un video rivolge un nuovo appello: “Ricominciamo di nuovo la ricerca di Hiro. Se qualcuno ci dà informazioni e ci porta il gatto riceverà una bellissima ricompensa“. La ricompensa in denaro di 5mila euro, inizialmente indicata, era stata tolta, per timore che qualcuno potesse provare a lucrare sulla perdita dell’amato animale. Ma l’attore, pur senza quantificarla, è disponibile ad una ricompensa importante pur di riavere tra le braccia il suo gatto Sacro di Birmania.

Ora si prova la ricerca casa per casa, ovviamente con il consenso dei proprietari.

Hiro, viene ricordato nell’appello, è un gatto malato, con un tumore ai reni e problemi agli occhi. Per questo chi dovesse avvicinarlo deve farlo con cautela.

Ma l’idea di Frassica è che possa essere tenuto in qualche abitazione, cantina. “Vi preghiamo di riportarci Hiro al più presto” il suo appello.