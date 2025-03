Ne vedremo delle belle, ospiti e anticipazioni stasera sabato 29 marzo - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 29 marzo, torna ‘Ne vedremo delle belle’. Dopo la puntata d’esordio, che ha visto la vittoria di Pamela Prati davanti ad Adriana Volpe e Laura Freddi, andrà in onda alle 21.30 su Rai 1 il secondo appuntamento con l’innovativo talent show di Carlo Conti.

Tra gli ospiti della serata: Maurizio Battista e i Coma_Cose. La gara è ancora tutta da giocare: il percorso è appena iniziato e solo alla quinta puntata si scoprirà il nome della vera vincitrice dello show.

Le dieci star – Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe – dopo un’intensa settimana di preparazione, tornano sul palco pronte a regalare una serata all’insegna di risate e intrattenimento.

Le concorrenti si metteranno alla prova in cinque discipline: canto, ballo, musical, intervista e un’inedita ‘sfida a sorpresa’ che vedrà due protagoniste fronteggiarsi in un confronto inaspettato.

A giudicare le loro performance ci saranno, come sempre, due giurie d’eccezione. La Supergiuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, è pronta a osservare tutto con attenzione e a non fare sconti. A rendere la competizione ancora più avvincente ci pensa la seconda giuria, formata dalle protagoniste non impegnate nelle singole sfide.