Arrestati 36 soggetti coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘Ndrangheta. Avevano trasformato il Porto di Gioia Tauro in una sorta di centrale logistica per il narcotraffico internazionale. Sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina per un valore al dettaglio di circa 800 milioni di euro.