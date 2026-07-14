‘Ndrangheta, Meloni “Lotta alle mafie è e continuerà a essere priorità governo” - Tuttoggi.info

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‘Ndrangheta, Meloni “Lotta alle mafie è e continuerà a essere priorità governo”

ItalPress

‘Ndrangheta, Meloni “Lotta alle mafie è e continuerà a essere priorità governo”

Mar, 14/07/2026 - 10:33

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ROMA (ITALPRESS) – “Un colpo durissimo quello inferto alla ‘ndrangheta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, con l’impiego di oltre 500 agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella grande operazione che ha portato all’arresto di 79 persone, colpendo gli interessi delle cosche. Grazie a chi ogni giorno difende la legalità con coraggio e professionalità. Lo Stato non si piega. La lotta alle mafie è e continuerà a essere una priorità assoluta del Governo”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul suo profilo X. (ITALPRESS).

Foto; Ipa Agency

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