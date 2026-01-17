 'Ndrangheta, latitante in Turchia estradato in Italia - Tuttoggi.info
‘Ndrangheta, latitante in Turchia estradato in Italia

ItalPress

Sab, 17/01/2026 - 21:03

ROMA (ITALPRESS) – È arrivato oggi pomeriggio all’aeroporto internazionale di Roma- Fiumicino, scortato dagli uomini della Gendarmeria turca, Luciano Camporesi, sfuggito il 5 dicembre 2018 all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico nell’ambito dell’inchiesta “Pollino – European ‘ndrangheta connection”, coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e dalla Procura Distrettuale di Reggio Calabria nel contesto di una squadra investigativa comune finalizzata a contrastare le proiezioni della ‘ndrangheta in Europa nord occidentale e Sud America. Ad attenderlo, presso lo scalo aereo italiano, la Polizia di Stato di Reggio Calabria.

tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)

