'Ndrangheta, blitz dei carabinieri con 59 arresti - Tuttoggi.info

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hannoe seguito nel circondario di Lamezia Terme e in altri centri del territorio nazionale, un’ordinanza di custodiacautelare nei confronti di 59 persone. Cinquanta sono finiti in carcere, mentre 9 agli arresti domiciliari. Sono accusati di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquerefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, anche aggravata dalle modalità e finalità mafiose, nonché in ordine ad altri numerosi reati, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.

