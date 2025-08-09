 'Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone - Tuttoggi.info
‘Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone

'Ndrangheta, arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone

Sab, 09/08/2025 - 22:03

(Adnkronos) – Arrestato in Colombia il narcotrafficante Federico Starnone. Era stato colpito da ‘Red Notice’ Interpol, in quanto ricercato per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti con le aggravanti connesse a due distinti tentativi di importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica.  

A carico di Starnone è stata già emessa una sentenza di condanna a 5 anni e mezzo per reati di droga. L’uomo è stato catturato mentre si trovava in un appartamento nel quartiere residenziale di Cali, capoluogo del dipartimento Valle del Cauca. 

 

