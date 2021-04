Nba, in Celtic-Warriors spettacolo Curry-Tatum - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Puro spettacolo al Garden di Boston tra Curry e Tatum nella sfida vinta dai Boston celtics sui Golden State Warriors per 119 a 114. Il primo mette a referto ben 47 punti, nonostante alle prese con una distorsione alla caviglia negli ultimi 7′ del match e il secondo gli risponde con 44 punti (seconda migliore prestazione in carriera). Una partita ricca di emozioni, ottime giocate e un finale tutto da vedere. Alla fine i padroni di casa ottengono la sesta vittoria onsecutiva. Out l’azzurro Nico Mannion.

Ci vuole invece l’Overtime per fissare il successo dei Los Angeles Lakers sugli Utah Jazz per 127 a 115; sfida combattuta anche se hanno pesato le numerose assenze in entrambe le contendenti. Alla fine 27 punti con 8 rimbalzi per Andre Drummond e 25 a testa per Schròder e Kentavious Caldwell-Pope.

Successo esterno per i San Antonio Spurs per 118 a 85 contro i Phoenix Suns: brutta la prova per Chris Paul e soci che interrompo a 10 la striscia di successi casalinghi; dall’alra parte 19 punti per Rudy Gay.

Altra vittoria in trasferta per Memphis Grizzlies che si impongono per 128 a 115 su Milwaukee Bucks che erano reduci da tre vitorie di fila. Giannis Antetokounmpo ha messo a referto 28 punti con 11 rimbalzi e 8 assist.

Continua la corsa vincente dei Washinton Wizards al quarto successo di fila nel 121 a 100 sui Detroit Pistons. Bradley Beal chiude con 37 punti.

I Chicago Bulls si riscattano dopo cinque sconfitte consecutive e superano per 106 a 96 i Cleveland Cavaliers Il migliore è Vucevic che firma 25 punti. Ne meteno a segno 22 a testa Sexton e Garland.

