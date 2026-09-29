Nazionale, Malagò "Luce in fondo al tunnel, ma bisogna lavorare ancora molto" - Tuttoggi.info

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Nazionale, Malagò “Luce in fondo al tunnel, ma bisogna lavorare ancora molto”

ItalPress

Nazionale, Malagò “Luce in fondo al tunnel, ma bisogna lavorare ancora molto”

Mar, 29/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Dopo una vittoria in un contesto così, con ragazzi poco più che ventenni, mi sento di dire che questo è solo il primo passo ma si vede la luce in fondo al tunnel”. Lo ha detto il presidente Figc, Giovanni Malagò all’indomani della vittoria degli azzurri sulla Turchia in Nations League. “È stata una bella serata sotto tanti punti di vista. Un’atmosfera del genere in una partita della Nazionale, e non di una squadra di club, non mi era mai capitata, con il tifo da parte di ogni settore dello stadio, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Bisogna sottolineare la prova dei diversi esordienti, è una speranza alla quale ci dobbiamo aggrappare. C’è molto lavoro da fare, ma il clima all’interno della squadra è molto buono e Mancini sta facendo la sua parte, cosi come Ranieri. Siamo contenti, ora andiamo avanti anche se il calendario non è semplice”.
mec/gm/gtr

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