NATURE SPEAKS Rome Contemporary #7 - Tuttoggi.info

Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma

A cura di Joe Hansen

Entrata libera

Altro appuntamento con la Rome Contemporary 2025. Siamo lieti di presentarvi opere che vi invitano ad un’immersione profonda nel dialogo incessante tra l’uomo e il mondo naturale. “NATURE SPEAKS” è un’esplorazione sentita e potente di come la natura, nel suo essere più profondo, non sia un’entità silente, ma una voce vibrante e complessa che ci interpella costantemente.

Nel tempio del mondo, in ogni foglia che fruscia, in ogni onda che si infrange, in ogni raggio di luce che filtra tra gli alberi, vive un impulso incessante. Questo impulso infrange il silenzio delle cose con parole, gesti, colori e suoni che esprimono il mistero ineffabile dell’Essere. Attraverso le opere esposte, gli artisti di questa collezione hanno saputo cogliere e amplificare queste “parole” della natura, trasformandole in espressioni visive e sensoriali che ci spingono a riconsiderare il nostro rapporto con l’ambiente che ci circonda.

La mostra si propone di ridefinire la nostra percezione degli spazi naturali vitali, non solo come scenari da contemplare, ma come entità dinamiche e interconnesse, custodi di un’intelligenza profonda e di un’energia primordiale. Ogni opera è un invito a rallentare, ad ascoltare, a osservare con occhi nuovi le sfumature e i messaggi che la natura ci sussurra, ci grida o ci dipinge.

Attraverso una varietà di linguaggi artistici – dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’installazione sonora – gli artisti ci guidano in un viaggio che celebra la bellezza intrinseca del nostro pianeta e, al contempo, ci confronta con la fragilità e l’urgenza di proteggere questi spazi vitali. È un’occasione per riflettere sul nostro ruolo all’interno di questo grande ecosistema e per riscoprire l’armonia perduta con il ritmo della vita.

Vi invitiamo a perdervi in questa esperienza sensoriale e intellettuale, lasciandovi ispirare dalle infinite forme in cui LA NATURA PARLA.

Gli artisti in mostra, provenienti da Europa, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Australia, Cina, America Centrale e Meridionale, Canada e Arabia Saudita hanno scelto l’arte come mezzo privilegiato per esprimere la loro visione del mondo. Liberi dalle costrizioni di definizioni rigide, essi ci offrono un caleidoscopio di prospettive, attraverso le quali possiamo intravedere la ricchezza e la fluidità dell’esperienza umana.

Artisti: Shafaq Ahmad, Seema Alabdulhai, Marlene Amort, Atta (Antoinette Tontcheva), Marita Barragan, Helene Brinzas, Lorraine Brown-Glessner, Justin Chan, DAXON (Dariusz Wnykowicz), Elena De Santis, Antonia Vera Illingworth, Evi Karagiannidi, Christine Kingerski, Christian Kleiman, Rebeccah Klodt, Illa, Taz Kurafuji, Alfredo Laporta, Michael Lin, Hanna Liubinskaya, Fiona Livingstone, Gertrude Lozeau, Eve Methot, Sandra Meyer, Ana Nobre, Keisuke Okada, Ana Olar, Lin Pin, Miguel Raymond, Crissy Renée, Giulia Rizzotti, Rosalorenza, Roger Schultz, Anne Swift, Josefina Temin, Miriam Vlaming.

Credit image: Halcyon Days – A Heart by Evi Karagiannidi

