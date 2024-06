Nato, Mark Rutte nominato prossimo segretario generale - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – L’olandese Mark Rutte è stato nominato come prossimo segretario generale della Nato, al posto di Jens Stoltenberg. Lo annuncia l’Alleanza, in una nota.

Rutte assumerà le sue funzioni a partire dal primo ottobre 2024, quando scadrà il mandato del socialdemocratico norvegese, che guida l’Alleanza da un decennio. “Mi rallegro caldamente per la scelta degli alleati di nominare Mark Rutte come mio successore – scrive Stoltenberg via social – Mark è un vero atlantista, un forte leader e un costruttore di consenso. Gli auguro ogni successo, mentre continuiamo a rafforzare la Nato”. Anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si congratula con Rutte: “La tua leadership e la tua esperienza saranno cruciali per l’Alleanza in questi tempi difficili – scrive – non vedo l’ora di lavorare con te per rafforzare ulteriormente la partnership tra la Nato e l’Ue”.