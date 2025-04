Nathalie Guetta l'ironia contro gli hater: "Sono alcolizzata, drogata e raccomandata" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Sono alcolizzata, drogata e raccomandata”, così Nathalie Guetta, con pungente ironia, mette a tacere tutte le critiche che gli haters hanno mosso nei suoi confronti durante la sua partecipazione a Pechino Express. L’ex concorrente, che è stata eliminata nel corso della puntata del 17 aprile, è tornata sui social con un video dal tono sarcastico.

Nathalie Guetta ha spiegato di voler rispondere a un po’ di domande che sono apparse su Instagram riguardo la sua partecipazione a Pechino Express. Con grande ironia, l’attrice ha esordito: “La prima domanda è ‘è alcolizzata?’ Sì, non me ne vanto, ma effettivamente sono alcolizzata. Devo dire che iniziare la giornata con una bottiglia di whiskey aiuta ad affrontarla con più resilienza”.

E poi ancora: “‘Mi sembra strafatta’. Purtroppo sì, mi faccio due chili di cocaina la mattina, non di più perché sono una persona metodica con dei limiti. Questo mi aiuta ad affrontare la giornata con maggiore resilienza. ‘È una stronza’ Sì, effettivamente non ho nessun merito, sono nata str***a”.

E poi non poteva mancare la critica di essere una “raccomandata”, considerando il legame di parentela con il famoso Dj David Guetta: “Questo era ovvio. Come fa una persona che non ha mai studiato, è una nullafacente e non sa parlare, può andare in giro facendo l’attrice? Veramente assurdo, sono una raccomandata”, ha aggiunto.

“I social – conclude Nathalie Guetta – sono una invenzione meravigliosa, permettono a tutti di esprimersi con chiarezza e resilienza. Infine volevo mandare un messaggio di positività: se sei alcolizzata, drogata, stron*a e raccomandata la vita ti sorride sempre”.