Natascha Lusenti, il duo Claudia Fofi – Elena Zuccaccia e Vinicio Marchioni: tra economia al femminile, poesia, narrativa e teatro, tre appuntamenti da non perdere a POPUP - Tuttoggi.info

Natascha Lusenti, un’originale presentazione performata a due Claudia Fofi – Elena Zuccaccia e l’opera prima da scrittore di Vinicio Marchioni: tre appuntamenti da non perdere questa settimana alla libreria e spazio culturale POPUP di Perugia, tra economia al femminile, poesia e teatro.

Si comincia mercoledì 11 dicembre, alle 18.30, con la giornalista, conduttrice e autrice televisiva e radiofonica Natascha Lusenti, che presenterà il suo libro Il coraggio di contare. Storie di donne, finanza ed etica nell’Italia contemporanea (il Saggiatore). Dialogheranno con lei Giulia Paciello, presidente della cooperativa Densa, e Cristiana Marchetti, vice presidente della cooperativa Borgorete.

In un paese in cui ancora molte donne non hanno un proprio conto corrente e non sono finanziariamente autonome, sono dipendenti dalla famiglia di origine o dal compagno e perciò esposte a fenomeni di violenza economica, è necessaria una presa di coscienza per garantire indipendenza e felicità anche a chi ne è stato storicamente escluso. Nel suo libro Natascha Lusenti racconta le storie di studentesse, imprenditrici, lavoratrici del terzo settore, psicologhe che ogni giorno operano con il denaro in funzione della collettività.

Giovedì 12 dicembre, sempre alle 18.30, nella libreria in piazza Birago spazio alla poesia, con Il verbo restare non è all’infinito, presentazione performativa dai libri di poesia Le ossa cantano, di Claudia Fofi (Edizioni AnimaMundi) e Sotto i denti, di Elena Zuccaccia (Pietre vive).

Infine venerdì 13 dicembre, alle 18.30, primo appuntamento della rassegna promossa dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con le librerie indipendenti della città: a POPUP arriverà il regista e attore Vinicio Marchioni – recentemente protagonista insieme a Sonia Bergamasco dello spettacolo Chi ha paura di Virginia Woolf?, prodotto dal TSU – per la presentazione del suo romanzo di esordio Tre notti (Rizzoli), il racconto di un’adolescenza che esplode, si fa rabbia e dolore, per poi ricomporsi lentamente, faticosamente. Un inno alla vita, un’indagine sul maschile e sullo scorrere del tempo. Con Marchioni dialogherà l’attore e regista Francesco “Bolo” Rossini.

