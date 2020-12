Gli italiani spenderanno 2,1 miliardi per il cenone di Natale, vale a dire 600 milioni in meno dell’anno scorso. È quanto emerge da un’indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative. Le tredicesime, pari a 41 miliardi, calano di 2,3 miliardi. Il numero ridotto di partecipanti, la minore capacità di spesa e la prudenza determinano il calo della spesa, ma vincerà la tradizione nella ricerca delle eccellenze agroalimentari per il menù della vigilia.

