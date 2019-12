Natale insieme, appuntamenti religiosi e solidali all'ospedale di Terni - Tuttoggi

Numerose sono le iniziative religiose e di solidarietà che cercheranno di portare conforto e spirito di condivisione a coloro che per diverse ragioni trascorreranno le festività natalizie all’ospedale di Terni.

Il programma è iniziato venerdì 13 dicembre alle ore 16,30 in Pediatria, con un concerto per i bambini ricoverati che ha visto esibirsi il coro “Mazzinicanto” della scuola primaria G. Mazzini cui è seguita la consegna dei regali ai bambini da parte dell’associazione I Pagliacci.

Il 19 dicembre alle ore 13,30 è programmata la Santa messa e gli auguri a tutto il personale dell’ospedale.

Il 20 dicembre appuntamento in Oncologia, dove l’associazione Bruna Vecchietti ha già allestito un albero di Natale a quadrotti di fili intrecciati con ago, ferri e uncinetto, per la celebrazione della santa messa e per la tombolata, e anche in questa occasione saranno presenti i volontari dell’associazione I Pagliacci, m che torneranno in Pediatria sia la vigilia di Natale sia il giorno di Natale con altri regali ai bambini e una proiezione nel cinema di un cartone animato sul Natale.

Il 22 dicembre alle ore 16 sarà celebrata la Santa Messa seguita da concerto di beneficenza (a offerta libera) eseguito dal gruppo musicale “I giullari di Dio” e con la partecipazione di Vittorio Gabassi. Quanto ricavato dalle offerte contribuirà alla riapertura della Chiesa Santa Maria delle Grazie di Terni.

Il 24 dicembre alle ore 15 canti natalizi con le zampogne allieteranno tutti i reparti dell’ospedale e alle ore 22 inizierà la veglia di Natale.

Il giorno di Natale alle ore 9 padre Angelo visiterà i pazienti ricoverati nei vari reparti con il Bambino Gesù e alle ore 10,30 celebrerà la Santa Messa di Natale.

Il 26 dicembre alle ore 10,30 Santa Messa di Santo Stefano.

Il 31 dicembre l’appuntamento è alle ore 23 con la Santa Messa di ringraziamento (Te Deum) e con il successivo brindisi al nuovo anno.

La Santa Messa sarà celebrata anche il 1 gennaio e il 6 gennaio sempre alle ore 10,30.