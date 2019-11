Natale di Terni lancia la raccolta di giocattoli usati alla bottega del Grinch

E’ iniziato il conto alla rovescia per la rassegna “Natale di Terni. Luci, acqua, magia” che animerà Terni dal 29 novembre al 6 gennaio. Sarà un Natale inedito, multisensoriale e anche di solidarietà.

Natale di Terni lancia una raccolta di giocattoli usati, in buono stato affinché ogni bambino sotto l’albero possa trovare il suo regalo. In collaborazione con gli istituti scolastici della città e con l’ufficio scolastico regionale, presso la bottega del Grinch in piazza Europa verrà effettuata una raccolta di giocattoli usati, in buono stato, che verranno venduti ad un prezzo simbolico ed accessibile a tutti, affinché ogni bambino abbia la possibilità di trovare un dono sotto l’albero di Natale. Il ricavato verrà devoluto all’azienda ospedaliera santa maria di Terni al reparto di pediatria per materiale. Anche in questa occasione in prima linea ci sarà l’associazione i Pagliacci con il suo presidente Alessandro Rossi. L’appuntamento è, dunque, in piazza Europa dal 29 novembre fino al 6 gennaio.

L’iniziativa che riveste anche un carattere sperimentale e con un piano di comunicazione e promozione importante è stata possibile grazie ad una fattiva sinergia tra il Comune, Fondazione Carit e Camera di Commercio. Ad aggiudicarsi il bando è stata l’associazione “Città da vivere” con il suo presidente Andrea Barbarossa

