Natale di solidarietà: AIS Umbria sostiene l’AUCC con l’iniziativa Alba Vitae - Tuttoggi.info

Anche AIS Umbria ha sposato l’iniziativa benefica “Alba Vitae” che ogni anno mette insieme il piacere di godere di una grande bottiglia e la soddisfazione di destinare l’intero importo al sostegno di iniziative solidali a favore di una realtà sociale del territorio. L’Associazione Italiana Sommelier Umbria ha devoluto il suo contributo all’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro onlus (AUCC) attraverso la vendita di un vino celebrativo in formato magnum, realizzato appositamente per l’occasione. Si tratta del Rubesco – Rosso di Torgiano della cantina Lungarotti annata 2022 nell’edizione dei 60 anni.

La donazione di 2500 euro è stata consegnata durante la tradizionale Cena degli Auguri con i soci dell’Associazione, tenutasi quest’anno a Terni presso il Caos – Centro Arti Opificio Siri. A ritirare il contributo, alla presenza del presidente nazionale AIS Sandro Camilli e del presidente regionale AIS Pietro Marchi, è stata la vicepresidente dell’AUCC Annarita Banetta Barbarossa, che ha ringraziato per la generosità a favore dell’assistenza oncologica domiciliare e la ricerca che l’AUCC offre gratuitamente attraverso uno staff di medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi e ricercatori.

Il progetto Alba Vitae

“L’appuntamento con Alba Vitae diventa di anno in anno sempre più importante – dichiara Pietro Marchi, presidente di AIS Umbria – in una grande gara di solidarietà collettiva. Come AIS Umbria siamo orgogliosi di dare il nostro sostegno all’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, perché fornisce in tutta la regione servizi socio-sanitari gratuiti alle persone affette da patologia oncologica e alle loro famiglie, per alleviare le loro sofferenze. Il progetto Alba Vitae, arrivato alla 13esima edizione, già nel nome esprime il desiderio di convogliare tutto lo spirito che muove il mondo del vino, perché si concretizzi in una speranza, una luce, un’alba di vita, un aiuto ai meno fortunati. Con questa iniziativa continua il nostro impegno a favore delle associazioni del territorio umbro, per fare al meglio la nostra parte”.

La stessa formula benefica è riproposta anche per l’edizione 2025 di Alba Vitae: il vino scelto è il formato magnum in tiratura limitata di Montefalco Rosso dell’azienda Antonelli San Marco, al prezzo simbolico di 55 euro, una bottiglia che avrà così tutto il sapore della solidarietà. La somma raccolta sarà devoluta a favore della sezione di Perugia dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), formata da genitori, familiari e tutori di persone con sindrome di Down. L’AIPD contribuisce a dare sostegno alle famiglie quando nasce un bimbo Down, alla sua educazione, al suo inserimento nella scuola e nella società. Promuove una diversa cultura della disabilità con attività per lo sviluppo sociale, mentale ed espressivo nelle persone Down, favorendone una migliore inclusione nella realtà territoriale affinchè possano essere una risorsa e un soggetto attivo capace di lavorare, relazionarsi, divertirsi, fare sport, innamorarsi. Per informazioni sull’acquisto delle bottiglie solidali, è possibile contattare il responsabile regionale del progetto, il consigliere Giovanni Parisi (giovanniparisi@aisumbria.it).

Consegna dei diplomi e novità 2025

Nella stessa serata si è svolto anche l’evento Esperienze di Vitae, una degustazione con le cantine umbre recensite dalla Guida Vitae 2025, edita ogni anno dall’Associazione Italiana Sommelier con le eccellenze del vino in Italia.

L’incontro con i soci è stata l’occasione anche per la consegna dei diplomi ai 26 sommelier che hanno superato l’esame di Degustatore Ufficiale AIS e ai 23 sommelier che hanno partecipato al Seminario sulle tecniche di servizio.

“Anche il 2024 è stato un anno importante e di crescita per la nostra Associazione – sottolinea il presidente regionale Pietro Marchi –. In Umbria sono stati nominati 120 nuovi sommelier certificati AIS, che hanno superato il percorso formativo organizzato dai nostri corsi professionali. Durante l’anno sono state molte e diversificate le degustazioni guidate organizzate nelle delegazioni dell’Umbria, oltre alla partecipazione dei nostri soci ad eventi enologici regionali e nazionali, masterclass, seminari. La nostra missione è la qualificazione della figura del sommelier e la valorizzazione della cultura del vino. Stiamo organizzando già il calendario del 2025 con i corsi formativi per sommelier AIS, divisi in livelli, e un programma di eventi ancora più ricco. Il primo appuntamento a partire da gennaio è una novità: il Primo Livello del Corso per Sommelier AIS della birra. Si concentra sulle tecniche di produzione, sulle materie prime e sugli stili più noti ed esamina le basi della tecnica della degustazione e dell’abbinamento con il cibo”.

Il Primo Livello del Corso per Sommelier AIS della birra si svolgerà nella delegazione di Perugia ed è riservato ai soci AIS: è strutturato in 8 lezioni frontali in aula e una lezione esterna, presso un birrificio, durante le quali verranno analizzate e degustate 36 birre di diversa tipologia. Le iscrizioni sono ancora aperte, per tutte le informazioni: annachiarabaiocchi@aisumbria.it – www.aisumbria.it.

Luogo: Caos – Centro Arti Opificio Siri, via Franco Molé, 25, TERNI, TERNI, UMBRIA