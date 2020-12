Natale a Terni, Asm 'illumina' la città - Tuttoggi

Il contributo di Asm a rendere la città luminosa per la festa del Natale

In questa occasione che cade in un periodo particolare della vita della comunità e della nazione, l’Azienda ha offerto le proprie competenze a supporto di iniziative consolidate come l’accensione della Stella di Miranda l’8 dicembre, che apre ufficialmente le Festività 2020-21.

Obelisco di Pomodoro illuminato da Asm

La luce esorcizza e sconfigge il buio e scaccia le paure, questo nell’immaginario collettivo e nella realtà sensibile, e allora ASM Terni dona alla città una illuminazione suggestiva della scultura Obelisco “Lancia di Luce” dell’artista Arnaldo Pomodoro. La forma della scultura suggerisce e rimanda ad un grande albero sulla cui superficie proiettare immagini evocative in video mapping, tutti i giorni a ciclo continuo a partire dall’imbrunire fino alle 22,00 e orari concordati con l’Amministrazione Comunale compatibili con le disposizioni normative in essere nel periodo natalizio dal 8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Allacci gratuiti per le luminarie del centro

Gli addobbi delle vie usufruiranno degli allacci gratuiti per collegare le luminarie dal 7 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Via Fratini, Piazza Dalmazia, Via Roma, Via Garibaldi, Viale Brin, Via Cesare Battisti, Via Borgo Bovio, Corso Tacito, Viale della Stazione, Corso Vecchio, l’albero luminoso in Piazza Europa, Babbo Natale luminoso in piazza della Repubblica, accenderanno con sobrietà e bellezza la festa, in ciò dimostrando la solidarietà dell’Azienda allo sforzo degli stessi operatori per superare le criticità del momento.