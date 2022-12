Natale a Passignano, venerdì la presentazione in Provincia

Venerdì nel Palazzo della Provincia di Perugia la presentazione di "Passignano sul Trasimeno tra Rocca e Leggenda"

Venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 10,30 presso la sala Pagliacci del Palazzo della Provincia di Perugia, è in programma la conferenza stampa di presentazione di “Passignano sul Trasimeno tra Rocca e Leggenda”, contenitore di iniziative, in programma in occasione delle festività natalizie, organizzate a Passignano sul Trasimeno dall’Amministrazione comunale, Rione Centro Storico e RTN Radio a partire dal 18 dicembre 2022 e fino al primo gennaio 2023.

Interverranno alla conferenza stampa il presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, il sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali, l’assessore comunale al turismo, Christian Gatti, il presidente del Rione Centro Storico Luca Biagini, Marco Pareti, giornalista per RTN Radio, co-organizzatori degli altri eventi previsti nel programma della manifestazione e gli ideatori e organizzatori del progetto “Agilla e Trasimeno”, storia che verrà proiettata con un ologramma sull’acqua.