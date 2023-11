Nassiriya. Meloni “Italia onora chi ha sacrificato la vita per la pace” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “20 anni ci separano dalla terribile strage di Nassiriya. 20 anni da quel vile e brutale attentato in cui morirono 19 italiani. In questa Giornata, dedicata al ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, l’Italia onora e ricorda tutti coloro che hanno sacrificato la vita per la pace e la sicurezza della nostra Nazione e del mondo.A loro, e a quanti ogni giorno sono impegnati nelle aree più travagliate, va la nostra profonda riconoscenza”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ricordando l’attentato di Nassiriya. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma