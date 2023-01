Nascondeva la cocaina in un calzino, arrestato pusher "turista" a Magione - Tuttoggi

Il ventenne, di origini straniere, regolare sul territorio nazionale, ha dichiarato di essere in Italia a scopo turistico

Nella tarda mattinata di mercoledì 18 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Magione (PG), impegnati in un servizio esterno di controllo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ventenne di origini straniere, regolare sul territorio nazionale, che ha dichiarato di essere in Italia a scopo turistico, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, che hanno notato una autovettura in sosta all’esterno di un bar il cui conducente era intento ad armeggiare all’interno dell’abitacolo, hanno immediatamente proceduto al controllo del veicolo e del soggetto.