Nasconde un trattore rubato, denunciato imprenditore agricolo

Il mezzo agricole rinvenuto dalla polizia nella rimessa di un'azienda della zona di San Marco, di cui è titolare un 74enne

Il trattore era stato nascosto in una rimessa all’interno di una tenuta agricola nella zona di San Marco, a Perugia. Il mezzo era stato rubato lo scorso novembre nella provincia di Frosinone. Da cui è arrivato in Umbria presumibilmente a bordo di una bisarca.

Il proprietario del mezzo aveva subito sporto denuncia per il furto patito ma, nonostante i mesi trascorsi, non era ancora riuscito ad avere notizie del ritrovamento. Grazie alle indagini e alle informazioni acquisite dagli agenti della Squadra Volante, i poliziotti sono riusciti a localizzare il mezzo da lavoro che, dopo il furto, verosimilmente a bordo di una bisarca, era stato movimentato e nascosto all’interno del capannone di un’azienda privata a Perugia.

Sentito dagli operatori, il responsabile della ditta, un italiano di 74 anni, non è riuscito a fornire alcuna giustificazione plausibile e, per tali motivi, è stato identificato dalla Polizia di Stato e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Il veicolo da lavoro, invece, è stato sottoposto a sequestro penale, in quanto provento di furto, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il legittimo proprietario, felice di aver ritrovato il suo trattore da lavoro e, in attesa di poterne rientrare in possesso, ha ringraziato gli agenti per il prezioso aiuto.