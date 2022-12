Nasce l’Osservatorio per le politiche giovanili del Trasimeno

Finanziato un progetto che prevede un hub dove svolgere ricerche sociali, eventi di formazione, punti d’ascolto e tante altre attività

Il territorio del Trasimeno avrà il suo primo “Osservatorio per le politiche giovanili”. Con un bando pubblico dell’area Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, rivolto per la prima volta a imprese sociali under 35, è stato finanziato un progetto che prevede un hub dove svolgere ricerche sociali, eventi di formazione, punti d’ascolto e tante altre attività.

Il progetto dell’Osservatorio per le politiche giovanili, gestito da Generazione T, impresa composta da giovani che vivono nei comuni del Trasimeno, aggiudicataria del bando, verrà presentato sabato 10 dicembre alle ore 15 al Digipass di Tavernelle.