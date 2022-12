Nasce Medicina Top, format tv dell’Italpress dedicato alla salute - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Si arricchisce ulteriormente la produzione video e multimediale dell’agenzia di stampa Italpress, con un nuovo format dedicato al mondo della salute e della medicina. Nasce “Medicina Top”, la rubrica video quindicinale targata Italpress che andrà in onda su tutto il network dell’agenzia di stampa diretta da Gaspare Borsellino.

Negli studi di Milano, in Corso di Porta Vittoria, il chirurgo Marco Klinger, ordinario di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica dell’Università degli Studi di Milano e responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, intervista i più famosi esperti di medicina. I segreti e i consigli di una vita sana spiegati con un linguaggio semplice e comprensibile a tutti.

“Con Claudio Brachino – afferma il prof. Klinger – abbiamo parlato per anni del bisogno di un’informazione televisiva e video sulla medicina che fosse chiara, semplice e autorevole: un prodotto che in Italia non c’era. E poi, nell’incontro con Italpress e con la sensibilità di Gaspare Borsellino, questa intuizione, questa idea, è diventata realtà. Medicina Top è un progetto nel quale credo moltissimo e che mi appassiona. Dopo aver visitato e operato per tutto il giorno – conclude Klinger – tolgo il camice ed entro in studio con i miei ospiti: un assaggio di un’altra vita nel quale sento però di portare tutta la mia formazione e la mia esperienza”.

“Medicina Top – dice il direttore responsabile dell’Italpress, Gaspare Borsellino – rappresenta un ulteriore tassello della nostra crescita nell’ambito della multimedialità, sulla quale stiamo puntando molto con produzioni video e programmi di qualità. Questo è il quarto format dedicato al mondo della salute e del benessere e va ad affiancarsi al Tg Salute, e alle rubriche settimanali “La Salute Vien Mangiando” di Rosanna Lambertucci e “Sorsi di Benessere” di Angelica Amodei, condotti dagli studi di via Piemonte, a Roma. Ringrazio Marco Klinger – conclude Borsellino – per aver messo a nostra disposizione la sua autorevolezza e passione in questo nuovo format che spiegherà in maniera chiara, semplice e diretta i temi più importanti della salute e della medicina con gli esperti più famosi del mondo medico”.

Anche Medicina Top, come tutte le altre produzioni video dell’Italpress, andrà in onda oltre che sulle piattaforme multimediali dell’agenzia su un network di oltre 400 siti, portali e testate on line e circa 120 tv di tutta Italia.

(ITALPRESS).

